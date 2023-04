Seit dem Jahreswechsel sollte es schneller gehen beim Zahlungsverkehr des Landes Baden-Württemberg. Doch statt digitaler Freude über eine neue Software gibt es Ärger.

Wer in diesen Wochen eine Überweisung an das Land Baden-Würtemberg tätigt, muss damit rechnen, dass nicht alles so klappt, wie man sich das wünscht. Denn im Zahlungsverkehr des Landes gibt es Probleme. Grund ist eine IT-Umstellung am Jahresanfang. Sie sollte Zahlungen an das Land einfacher und schneller machen. Doch von diesem gewünschten Zustand ist man noch etwas entfernt. Bis alles reibungslos laufe, werde es noch eine Weile dauern, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums dem SWR.

System erkennt Überweisung nicht: Betroffener sitzt länger im Gefängnis

Das Problem ist die neue Software: Die hakt nämlich an einigen Stellen, zum Beispiel im Bereich Justiz. So musste ein Betroffener eine Ersatzfreiheitsstrafe ein paar Tage länger absitzen, obwohl eine Verwandte schon längst die Kaution überwiesen hatte. Die neue Software hatte die Buchung nicht erkannt.

Auch wer vom Land Geld bekommt, hofft oft vergeblich. Denn bei rund 3.600 Rechnungen und damit bei rund drei Prozent ist das Land im Rückstand. Anlaufschwierigkeiten seien bei dem großen IT-Projekt erwartet worden, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums dem SWR und bestätigte damit Recherchen der "Stuttgarter Zeitung". In den allermeisten Fällen aber laufe alles rund.

Corona-Pandemie ist Grund für Probleme

Wie bei vielen Dingen hat auch hier die Corona-Pandemie ihre Finger im Spiel. Denn die Pandemie ist der Grund dafür, dass sich die IT-Umstellung verzögert hat. Als Folge sind auch die Kosten enorm gestiegen. Statt von ursprünglich 115 Millionen Euro gehe man aktuell von rund 190 Millionen Euro aus, so der Ministeriumssprecher.