Die Landesregierung will den Bau von Holzhäusern vorantreiben. Genug Holz gibt es, doch laut Bauwirtschaft gibt es einige Punkte, die die Regierung bedenken sollte.

Mit einer "Holzbau-Offensive BW" in Form von Förderprogrammen und Forschung will das Land klimagerechtes Bauen mit Holz ermöglichen. Im Koalitionsvertrag hat die grün-schwarze Regierung angekündigt, einen Förderzuschlag für nachhaltiges Bauen mit regionalen Rohstoffen zu prüfen. "Die Nachfrage hat sich über die vergangenen Jahre erheblich entwickelt", wie ein Sprecher des Forstministeriums mitteilte. So habe sich etwa die Zahl der Förderanträge von 2019 auf 2020 mehr als verdoppelt.

In die lange Liste von Maßnahmen der Landesregierung gehört beispielsweise eine Bildungskooperation mit den Architekten- und Ingenieurkammern Baden-Württemberg, "um Planerinnen und Planern mit den aktuellsten Richtlinien und dem Stand der Technik vertraut zu machen". Die Forschungseinrichtung "Technikum Laubholz" in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) soll Wege erarbeiten, um die in den Wäldern Baden-Württembergs seit Jahrzehnten anwachsenden Laubholz-Vorräte wertschöpfend zu nutzen.

Land will mit gutem Beispiel vorangehen

Auch bei eigenen Projekten will das Land mit gutem Beispiel vorangehen. Von 17 Neubauten des Bauprogramms für den Haushalt 2020/21 werden sieben in Holzbauweise umgesetzt. "Damit erreicht Baden-Württemberg eine Holzbauquote von über 40 Prozent und investiert mit über 80 Millionen Euro in Holzbau-Maßnahmen mehr als in den vergangenen Jahren", erklärte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU).

Holzverband: Kein Rohstoffmangel aber hohe Preise

Aus Sicht des Verbands Holzbau Baden-Württemberg und dessen Hauptgeschäftsführer Konstantin zu Dohna steht dem Vorhaben der Landesregierung auch kein Rohstoffmangel mehr im Weg. Die Lage auf dem Holzmarkt habe sich seit Mitte Juli "drastisch verbessert" - auch wenn Holz weiterhin teuer ist. In der ersten Jahreshälfte kam es auf dem internationalen Holzmarkt zu Lieferengpässen und massiven Preissteigerungen von bis zu 200 Prozent.

Wichtig sei, dass das Geld auch bei Forstbetrieben ankomme, sagte zu Dohna. "Es geht nicht, dass Sägewerke Höchstpreise verlangen, aber dem Forst nur Mindestpreise zahlen." Regionales Holz auch regional zu verbauen, sei ebenfalls ein wichtiges Thema, sagte zu Dohna. Über den Staatswald könne das Land hier Einfluss nehmen.

Bauwirtschaft: Nicht nur auf einen Baustoff verengen

Ein Aspekt, der auch Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, umtreibt: "Das Land hätte gut daran getan, auf dem Höhepunkt des Holzbauhypes in den USA nicht einfach zuzulassen, dass aus dem Landesforst entnommenes Holz in die USA geht. Da hätten wir uns mehr Lokalpatriotismus gewünscht." Landwirtschaftsminister Hauk entgegnete dem Vorwurf: "Das ist eine absolute Verdrehung der Tatsachen. Genau das machen wir in Baden-Württemberg nicht." Rund 90 Prozent des Holzes gingen an die heimischen Sägewerke, stellte der Minister klar.

Dass das Land ökologische Bauweisen fördert, ist aus Möllers Sicht gut. Er bemängelt allerdings einen zu engen Fokus auf den Baustoff Holz. Auch innovativer, CO2-sparender Massivbau müsse gefördert werden.