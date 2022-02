Deutschlandweit einmalig: BW plant Forschungsstelle für Rechtsextremismus

An einer der neun Universitäten von Baden-Württemberg soll Rechtsextremismus dauerhaft erforscht werden. Erstmals in Deutschland. Die Zeit dafür sei reif, so die Landesregierung.

In Baden-Württemberg soll es künftig eine universitäre Forschungsstelle für Rechtsextremismus geben. Das hat das grün-schwarze Kabinett heute in Stuttgart beschlossen. Damit wolle Baden-Württemberg sicherstellen, dass das Thema Rechtsextremismus "dauerhaft, systematisch und vernetzt" erforscht werden kann, so Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) in Stuttgart.

Kretschmann sieht rechte Vereinnahmung der Corona-Proteste

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zeigte sich besorgt um die Stimmung im Land: Rechtsextremisten versuchten, die hochemotionalen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen für ihre Zwecke zu missbrauchen.

Der Aufbau der Forschungsstelle für Rechtsextremismus komme auch deshalb genau zum richtigen Zeitpunkt, sagte Wissenschaftsministerin Bauer und verwies darauf, dass rechtsextremistisches Gedankengut in tödlicher Gewalt enden könne. Dies hätten die rassistisch motivierten Morde in Hanau, der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und der Anschlag auf die Synagoge in Halle gezeigt, so Bauer. Eine Forschungsstelle stelle sicher, dass das Thema Rechtsextremismus dauerhaft und systematisch bearbeitet werde.

Insgesamt drei Professuren für 1,2 Millionen Euro jährlich geplant

Laut Bauer handelt es sich deutschlandweit um die erste politikwissenschaftliche Professur für die Erforschung des Rechtsextremismus. Tatsächlich wird Rechtsextremismus an verschiedenen Universitäten und Instituten in Deutschland erforscht - wie etwa in Jena -, eine eigene politikwissenschaftliche Professur zum Thema gab es bislang aber noch nicht. Für den Aufbau der Forschungsstelle in Baden-Württemberg stellt das Land zunächst 400.000 Euro zur Verfügung. Geplant sind bis zu drei Professuren sowie weitere Personal- und Sachmittel. Die Gesamtkosten werden bei rund 1,2 Millionen Euro pro Jahr liegen.

Offen ist noch, aus welchen Fachbereichen die beiden anderen Professuren kommen sollen. Die Forschungsstelle Rechtextremismus soll fächerübergreifend arbeiten. So sollen auch neuere Forschungsgebiete wie "rechte Musik" oder die Umdeutung von Sprache erforscht werden. Außerdem soll sie in engem Austausch mit der Dokumentationsstelle Rechtextremismus in Karlsruhe stehen. Die neun Universitäten im Land können sich schon bald um den Lehrstuhl bewerben, eine Standortentscheidung soll noch in diesem Jahr fallen.

Die Einrichtung der Forschungsstelle für Rechtsextremismus geht auf eine Empfehlung des Untersuchungsausschusses "Rechtsterrorismus/NSU BW II" zurück und steht auch im grün-schwarzen Koalitionsvertrag.