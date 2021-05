Die Wirtschaft in der Region hat sich in den vergangenen Monaten teilweise erholt. Das geht aus der Frühjahrs-Konjunktur-Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar hervor. Je nach Gewerbe fällt die Entwicklung aber unterschiedlich aus. Laut IHK wurden 540 Unternehmen befragt. Demnach hat der dauerhaft geöffnete Teil des Einzelhandels, wie zum Beispiel die Supermärkte, gute Geschäfte gemacht. In der Kultur- sowie der Tourismus-Branche wurden dagegen kaum Umsätze erzielt. Industrie und Großhandel profitierten vom Aufschwung der Weltkonjunktur. Trotzdem gab jedes zehnte Unternehmen in der Umfrage an, die Zahl seiner Beschäftigten reduzieren zu wollen. Gründe dafür seien unter anderem Umstrukturierungen durch Corona. mehr...