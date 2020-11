Bundesverkehrsminister Scheuer will den wegen der Corona-Pandemie in die Krise geratenen deutschen Flughäfen helfen. Auch Flughäfen in Baden-Württemberg könnten profitieren.

Mit einer Milliarde Euro sollen auch kleine Flughäfen unterstützt werden, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dem SWR. Bei 227 Millionen Passagieren im Jahr sei klar, dass die Flughafeninfrastruktur in Deutschland erhalten werden müsse - diese sei laut Minister nötig, um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu garantieren.

Hierfür benötige man größere, internationale, aber auch kleinere Flughäfen. Die Flughäfen in Deutschland generierten eine Wertschöpfung von 27 Milliarden Euro im Jahr, so der Minister.

Und auch in Baden-Württemberg gibt es - neben dem landesweit größten Flughafen in Stuttgart - kleinere Regionalflughäfen: den Bodensee-Airport in Friedrichshafen, den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden und den City Airport Mannheim. Diese hatten teilweise schon vor der Corona-Krise wirtschaftlich zu kämpfen.

Scheuer will Flughafen-Projekte weiterverfolgen

Auch einen Ausbau der Flughäfen - wie das dritte Terminal in Frankfurt oder die dritte Startbahn in München - hält Scheuer trotz des Einbruchs beim Passagieraufkommen für notwendig. Nicht nur Topmanager eines Konzerns bräuchten Flughäfen. Jeder Facharbeiter wolle mit seiner Familie in den Urlaub fliegen und gerade sie schätzten die Regionalflughäfen.

Damit garantiere der Staat, dass auch die Bürger in den Regionen von der Freiheit der Mobilität profitieren könnten, so Scheuer. Er wolle, dass Struktur in Deutschland erhalten bleibe. Die Flughäfen seien wichtig und befänden sich momentan in einer schweren Krise. Der Bundesverkehrsminister erinnerte daran, dass der Bund auch viel Geld in die Schiene investiere - so viel wie nie zuvor.

Passagieraufkommen wegen Corona eingebrochen

Nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) ist das Passagieraufkommen an den deutschen Flughäfen in den ersten drei Quartalen des Jahres um 71 Prozent zurückgegangen. Bei den deutschen Fluggesellschaften und an den Flughäfen seien rund 60.000 von 255.000 Arbeitsplätzen in Gefahr.

Baden-Württemberg hatte Hilfen zugesagt

Das Land Baden-Württemberg hatte bereits Ende Oktober kurzfristige Finanzhilfen für die Flughäfen und Landeplätze im Land eingeplant. Dafür sollen mehr als vier Millionen Euro bereitgestellt werden. Grund seien die wirtschaftlichen Einbußen der Flugplätze wegen der Corona-Krise.