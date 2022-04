Ziel: Weniger Lärm an der B500 - Hotspot der Motorrad-Poserszene

per Mail teilen

Weniger Krach durch Motorräder - das will die Stadt Baden-Baden erreichen. Ein neuer Maßnahmen-Katalog und die Zusammenarbeit mit ADAC und Landes-Verkehrsministerium sollen gegen den Motoradlärm an der B500 helfen. Gleichzeitig wird der Kontrolldruck erhöht: Erstmals kommt auf der B 500 eine neue mobile Überwachungseinheit zum Einsatz: Zwei Messgeräte können zeitgleich Aufnahmen von Motorradfahrern in beiden Fahrtrichtungen machen - werden Temposünder identifiziert, müssen sie mit Bußgeldern oder einem Fahrverbot rechnen.