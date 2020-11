Ob Straße, Flughafen oder Bahngleise: Von Lärm fühlen sich nicht nur viele Menschen belästigt, er kann sogar gesundheitsgefährdend sein. Reichen die bisherigen Maßnahmen im Land aus?

Aus Sicht von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sind zu viele Menschen in Baden-Württemberg Lärm ausgesetzt - trotz vieler Gegenmaßnahmen. Am meisten fühlten sich die Menschen von Verkehrslärm belästigt, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch im Stuttgarter Landtag. "Da müssen wir ran, da müssen wir was tun." Die Opposition verwies darauf, Lärmschutz nicht nur über Verbote zu regeln und den Bürgern wirklich zu helfen, statt die Zuständigkeiten zwischen Bund, Land und Kommunen hin- und herzuschieben.

Lärmbelästigung hängt vom Wohnort ab

Nach Angaben des Verkehrsministeriums ist fast eine Viertelmillion Menschen in Baden-Württemberg nachts durch Straßenverkehr von so viel Lärm betroffen, dass ihre Gesundheit gefährdet ist. Die durch Lärm verursachten Kosten im Gesundheitswesen lägen im Millionenbereich, sagte der Lärmschutzbeauftragte der Landesregierung, Thomas Marwein (Grüne).

Welche Grenzwerte gelten bei Lärm? Die Lärmwirkungsforschung für Straßenverkehr empfiehlt nachts einen Wert von höchstens 55 Dezibel. So viel geht etwa von einem Kühlschrank aus. Laut Verkehrsministerium ist es bei rund 244.000 Menschen im Land lauter. Neben schlechtem Schlaf kann das Hörschäden verursachen oder das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Tagsüber liegt der Grenzwert bei 65 Dezibel, was einem Fernseher in Zimmerlautstärke entspricht. Von Überschreitungen sind 214.000 Menschen betroffen.

Wie sehr man sich von Lärm belästigt fühlt, sei eine Frage des Wohnorts, sagte Hermann. Mal sei Straßenlärm das Problem, mal seien Bahnschienen oder ein Flughafen näher. Motorradlärm spiele auf dem Land eine größere Rolle als in der Stadt. Davon hänge ab, welche Lösungen helfen könnten. Damit verbunden sei auch eine soziale Frage - nicht jeder könne es sich leisten, in eine ruhige Gegend zu ziehen.

Grenzwerte für Straßenlärm sollen gesenkt werden

Der Corona-Lockdown habe vielfach gezeigt, wie leise es sein könne, betonte Hermann. Er bedauerte, dass immer noch zahlreiche Kommunen keine Lärmaktionspläne hätten. Der Lärmschutzbeauftragte Marwein sagte im Landtag: "Es gibt noch viel zu tun." Der Bund müsse etwa die Grenzwerte für Straßenlärm senken. Bis zum Jahr 2030 solle die Zahl der Baden-Württemberger, die nachts von Lärm belästigt werden, um ein Fünftel sinken - beispielsweise mit Hilfe von Tempolimits und einer Ausweitung der Elektromobilität.

Auch der Motorradlärm müsse weiter bekämpft werden. Die bisherigen Maßnahmen reichten nicht. "Statt leiser werden sie immer lauter." Einer Initiative gegen Motorradlärm hätten sich bislang 150 Kommunen angeschlossen. Der deutschlandweit einzige Lärmschutzbeauftragte in einem Bundesland machte aber deutlich, dass das Thema auch etwa beim Städtebau oder im Tourismus eine Rolle spiele.

Opposition: Vorhaben gegen Lärm nicht über Verbote

Der CDU-Abgeordnete Thomas Dörflinger betonte: "Die meisten Motorradfahrer sind keine Lärm-Junkies, sondern sie grenzen sich deutlich von den schwarzen Schafen ab." Auch müsse man unterscheiden, um welche Art von Lärm es sich handle. Straßenlärm sei nicht mit dem Krach spielender Kinder oder mit Kirchenglocken vergleichbar. Ähnlich äußerte sich Jochen Haußmann von der FDP: Rettungshubschrauber sollten nicht als Fluglärm gewertet werden. Haußmann mahnte aber, die Vorhaben dürften nicht nach "Bevormundungspolitik" wie über Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen aussehen. Auch Anton Baron (AfD) warnte vor "Gängelungen". Wo immer möglich, sollte Lärm mit technischen Mitteln beschränkt werden.