Nachfolger für 9-Euro-Ticket: Baden-Württemberg hält Kofinanzierung für möglich

Bund und Länder haben sich auf die Einführung eines 49-Euro-Tickets als Nachfolger des 9-Euro-Tickets geeinigt. Die Länder stellen allerdings mehr Geld für den ÖPNV als Bedingung.

Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben sich auf ein 49-Euro-Ticket im Nahverkehr als Nachfolger des 9-Euro-Tickets geeinigt. Das gab Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstag in Bremerhaven nach zweitägigen Beratungen bei der Verkehrsministerkonferenz bekannt. Möglicherweise könnte das Angebot schon zu Beginn des kommenden Jahres an den Start gehen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Bund und Länder sich rechtzeitig auch über die sogenannten Regionalisierungsmittel einigen.

Länder stellen mehr Geld für ÖPNV als Bedingung

Zumindest die Finanzierung des 49-Euro-Tickets sei geklärt: Ab 2023 stellt der Bund dafür 1,5 Milliarden Euro pro Jahr zu Verfügung, heißt es im Beschlusspapier. Ziel des Bundes sei es, dass die Länder sich in gleicher Höhe beteiligen. Diese sind zur Kofinanzierung bereit, fordern aber vom Bund eine deutliche Erhöhung der Regionalisierungsmittel.

"Die [Zusage vom Bund] muss noch kommen. Das ist die Bedingung, die eingehalten werden muss. Sonst wackelt das Ticket."

Regionalisierungsmittel sind Gelder, mit denen die Länder den öffentlichen Nahverkehr erhalten und ausbauen. Beispielsweise werden damit Busse und Züge bestellt. Eine Einigung in dieser Frage sei die Bedingung, die eingehalten werden müsse, sagte Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) dem SWR - sonst wackle das Ticket. Über die Regionalisierungsmittel soll die nächste Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) entscheiden.

Deutschlandweit gültig und monatlich kündbar

Das 49-Euro-Ticket soll es nur im Abo geben, allerdings monatlich kündbar, sagte Hermann. Es soll deutschlandweit gelten und papierlos sein. Der Verkehrsminister setzt große Hoffnungen in das Ticket: "Wir hoffen, dass das kommt und allen klar ist: das wird die Republik in Sachen Mobilität erheblich verändern", sagte er. 49 Euro im Monat seien ein "supergünstiges Angebot" um Leute zum Umstieg auf Bus und Bahn zu bewegen und Pendler in Ballungsräumen wie Stuttgart zu entlasten. Nach zwei Jahren soll das Nachfolgeticket evaluiert werden.