Der Bund und das Land haben in der Corona-Pandemie rund 96 Millionen Euro für mobile Luftreinigungsgeräte an Schulen und Kitas in Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt. Davon haben die Schul- und Kitaträger allerdings nur gut Zweidrittel abgerufen. Das Urteil der Einrichtungen mit einem Filtergerät fällt positiv aus.