Vor allem die zusätzlichen Corona-Hilfsprogramme haben dazu geführt, dass die Bilanzsumme der landeseigenen L-Bank im vergangenen Jahr so stark gewachsen ist wie nie zuvor.

In Summe hat die L-Bank 2020 Corona-Hilfen in Höhe von 2,7 Milliarden Euro an rund 270.000 Unternehmen in Baden-Württemberg ausgezahlt. Und das inzwischen zumeist schnell und reibungslos - nach anfänglicher Kritik aus der Wirtschaft an den teils langen und komplizierten Antragsverfahren.

Überbrückungshilfen für Unternehmen fließen

Inzwischen jedenfalls ist die Überbrückungshilfe I nahezu komplett ausbezahlt. Bei der Überbrückungshilfe II beträgt die Bearbeitungsquote der insgesamt mehr als 34.000 Anträge über 89 Prozent. Und auch die Bearbeitung der Überbrückungshilfe III, bei der vorerst noch bis Juni die Anträge gestellt werden können, ist ähnlich hoch.

Vor allem die Hotellerie und Gastronomie im Land haben dabei die Hilfen der L-Bank in Anspruch genommen, gefolgt von der Dienstleistungsbranche - also etwa Frisör- und Kosmetiksalons und dem Handel.