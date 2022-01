Strobl zu erschossenen Polizisten in RLP: Tat hätte "sinnloser und abscheulicher" nicht sein können

Am frühen Montagmorgen wurden auf einer Kreisstraße im Kreis Kusel in Rheinland-Pfalz zwei Polizisten durch Schüsse tödlich verletzt. Auch in Baden-Württemberg wird die Tat scharf verurteilt.

Eine Polizistin und ein Polizist wurden am frühen Montagmorgen in Ulmet (Kreis Kusel, Rheinland-Pfalz) getötet. Zwei Tatverdächtige wurden von der Polizei festgenommen, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Fahndung dauere weiter an, weil noch unklar sei, ob es Mittäter gäbe.

Gegen 4:20 Uhr waren die Polizistin und ihr Kollege auf routinemäßiger Streife. Sie konnten noch selbst einen Funkspruch absetzen, dass auf sie geschossen werde. Als die Verstärkung am Tatort eintraf, kam für die 24-jährige Polizistin und ihren 29 Jahre alten Kollegen jede Hilfe zu spät.

Strobl: "Angriff auf den Rechtsstaat"

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) bezeichnete die Tat als "Angriff auf unseren Rechtsstaat und auf all diejenigen, die ihn tagtäglich mit größtem persönlichem Engagement schützen". Die Tat könne "sinnloser und abscheulicher" nicht sein, erklärte er. "Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind in diesen Stunden eins", sagte er dem SWR auf der Gedenkfeier für Betroffene des Angriffs an der Universität Heidelberg. Er sei in Gedanken bei den Toten, ihren Angehörigen, Freunden sowie allen Polizeibeamten im Nachbarbundesland. Über politische Folgen zu reden, sei zu früh, sagte Strobl, der auch Dienstherr der Polizei in Baden-Württemberg ist. Es müsse erst der Tathergang in Rheinland-Pfalz untersucht werden.

Forderung aus BW: Bodycams immer eingeschaltet lassen

Ralf Kusterer, Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), stellte bereits eine Forderung als Konsequenz aus den tödlichen Schüssen. Bodycams, also kleine Kameras, die Polizisten am Körper tragen, sollten durchgehend laufen und nicht erst auf Knopfdruck gestartet werden. Zudem frage er sich, ob junge Polizisten zu früh auf die Straße kämen. In Baden-Württemberg wird gerade diskutiert, das einjährige Praktikum in der Ausbildung zu verkürzen und stattdessen mehr an den Polizeischulen zu üben.

Gewerkschaft der Polizei in BW entsetzt

Mit Forderungen hält sich Gundram Lottmann, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Baden-Württemberg, zurück. "Für die Polizei ist es ein schwarzer Tag, wir sind alle entsetzt", sagte er dem SWR. Aktuell wisse man noch nicht mehr als den allgemeinen Nachrichtenstand der Medien. Lottmann appellierte, den Ermittlern Zeit zu geben und von Spekulationen Abstand zu nehmen.

Auch sei es noch nicht Zeit für konkrete Forderungen oder Schlüsse aus der Tat - da müsse man erstmal wissen, was tatsächlich passiert ist. Immer wieder würden eskalierende Fahrzeugkontrollen geübt, sagte der Polizeigewerkschafter. Sie würden auch auf Video festgehalten, um jede Bewegung genau analysieren zu können.

Generell, so Lottmann, sei in den letzten rund fünf Jahren zu beobachten, dass gegenüber Polizisten "das Gewaltpotential und die Aggressivität deutlich gestiegen ist". Täglich sei man mittlerweile als Beamter damit konfrontiert. "Man versucht durch Aus- und Fortbildungen entgegenzuwirken, doch es ist auch so, dass Gefährdungspotential nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann."

Polizei in Baden-Württemberg trauert um Kollegen

Die Polizeipräsidien in Baden-Württemberg haben auf ihren Twitter-Accounts einen Trauerflor im Profilbild hochgeladen. Dazu veröffentlichten die Präsidien einen Post: "Wir trauern um unsere Kollegin und unseren Kollegen aus Rheinland-Pfalz. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen, Freunden sowie Kolleginnen und Kollegen der im Einsatz getöteten Polizeibeamten."

Poliezi reagiert auf Gewalttat

Die Hintergründe der Tat sind immer noch unklar. Am Montagabend fahndete die Polizei auch im Kreis Kusel nach möglichen weiteren Tätern oder Täterinnen. Ein Polizeihubschrauber und Spürhunde waren laut Polizei im Einsatz.