Ernteausfälle: Werden Getreideprodukte künftig teurer?

Die Preise von Nudeln, Couscous, Bulgur und mehr könnten in Baden-Württemberg in nächster Zeit stark ansteigen. Grund dafür sind Ernteausfälle bei Hartweizen, die durch extreme Wetterlagen entstanden sind - beispielsweise durch die Hitze in den USA oder Überschwemmungen in Süd- und Mitteleuropa. Nach Angaben des Verbands der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft (VGMS) kostet Hartweizen aktuell fast drei Mal so viel wie bisher. "Nudeln werden sicher nicht ausgehen, aber ob in diesem Jahr alle Regale mit Nudeln so gut gefüllt sein werden wie in der Vergangenheit, ist nicht vorhersehbar", erklärte Guido Jeremias, Mitglied des VGMS-Vorstands und einer der Chefs der Teigwarenfabrik Jeremias in Birkenfeld bei Pforzheim (Enzkreis). Der Rohstoffeinkauf mache in der Teigwarenproduktion den größten Kostenfaktor aus. Wie sich die Preiserhöhungen von Nudelherstellern genau auf den Kunden auswirken, ist allerdings noch unklar. Hier spielen Großhändler wie Edeka, Rewe, Lidl oder Aldi eine große Rolle. Markus Tress, Inhaber des Nudelherstellers Tress in Münsingen (Kreis Reutlingen), sagte der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" vom Samstag, er rechne mit Preisaufschlägen von 25 bis 30 Prozent. Auch der Trochtelfinger Nudelhersteller Albgold mit Sitz im Kreis Reutlingen will seine Preise erhöhen, wie ein Firmensprecher den Zeitungen mitteilte.