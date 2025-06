Kuppenheim-Malsch

In Schwäbisch Gmünd hat sich der Marktplatz wieder in eine Strandlandschaft verwandelt. Zum 11. Mal schon findet dieses mehrtägige Strandsport-Festival mitten in der Innenstadt statt. Das Highlight heute die Ba-Wü Beach Tour. Da kämpfen die besten baden-württembergischen Beachvolleyballer um Ranglistenpunkte.