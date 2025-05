Am Tag der Arbeit rufen traditionell die Gewerkschaften zu Kundgebungen und Demonstrationen auf. Die Hauptveranstaltung des DGB in Baden-Württemberg ist diesmal in Heidelberg.

"Mach dich stark mit uns" lautet das Motto, unter das der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) 2025 seine Mai-Kundgebungen stellt. Wie in jedem Jahr ruft er die Menschen dazu auf, für eine gerechte und solidarische Arbeitswelt auf die Straße zu gehen.

Die Hauptkundgebung in Baden-Württemberg findet in diesem Jahr in Heidelberg statt. Ab Vormittag beginnt es einen Demonstrationszug in der Altstadt an der Kreuzung Hauptstraße/St.-Anna-Gasse. Im Anschluss findet auf dem Marktplatz eine Kundgebung statt, bei der auch der DGB-Landesvorsitzende Kai Burmeister sprechen wird.

Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe: Hier finden die großen Mai-Demos statt

Insgesamt führen die baden-württembergischen Gewerkschaften in diesem Jahr rund um den 1. Mai 47 Veranstaltungen durch, eine mehr als im Vorjahr. Dazu zählen auch Infoveranstaltungen, Ausstellungen und Familienfeste. Die traditionell größten Kundgebungen im Land finden auf den Marktplätzen von Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe statt.

Politische Statements wird es an den meisten Veranstaltungsorten geben. Auf der DGB-Kundgebung im Weinhof in Ulm wird die IG Metall-Landesvorsitzende Barbara Resch erwartet. In Heidenheim soll die ehemalige SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier eine Rede halten.

DGB-Kundgebung in Ravensburg: Unterstützung aus dem Ausland

Unterstützung aus dem Ausland erhält der DGB bei seiner Kundgebung in Ravensburg: Auf dem Marienplatz soll dort der der Vorarlberger Landesvorsitzende des Österreichischen Gewerkschaftsbundes Reinhard Stemmer sprechen.

Im vergangenen Jahr nahmen an den Demos, Kundgebungen und Infoveranstaltungen im Land rund 24.000 Menschen teil, der DGB rechnet für dieses Jahr mit einer ähnlichen Größenordnung.

Zwei Veranstaltungen in Konstanz

In Konstanz startet am Vormittag ein Demonstrationszug vom Kreuzlinger Zoll in den Konstanzer Stadtgarten. Dort veranstaltet das Bündnis "Konstanz für Demokratie – Klare Kante gegen rechts in Stadt und Landkreis" ein Kulturfest für Demokratie und Menschenrechte.

Darüber hinaus haben sich mehrere Konstanzer Vereine zusammengetan, um eine Mai-Parade zu organisieren. Ziel der Aktion ist, den sozio-kulturellen Austausch zu fördern. Vom Bodenseeforum geht es am Mittag über den Büdingen Park bis zum Schänzle.

Appell an die neue Bundesregierung

Die Gewerkschaften wollten den 1. Mai für einen Appell an die neue Bundesregierung nutzen. Diese müsse nun Signale für mehr soziale Sicherheit und Verteilungsgerechtigkeit setzen, heißt es in einem Statement des Gewerkschaftsbundes. Die von den künftigen Regierungsparteien vereinbarten Milliarden müssten nun dahin fließen, wo sie gebraucht würden.

Zum Beispiel in Schienen, Schulen und den Wohnungsbau. Daneben macht sich der DGB zum ersten Mai für eine Vermögenssteuer, einen höheren Mindestlohn sowie das Tariftreuegesetz stark.