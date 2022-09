An Schulen in Baden-Württemberg sollen wegen der Energiekrise Strom und Heizung gespart werden. Aber es gelten weiterhin Mindesttemperaturen für Klassenräume, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Das teilte das Kultusministerium mit. Diese liegen bei 20 Grad in Räumen und bei 19 Grad in Sporhallen.