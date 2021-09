Hohe Nachfrage nach neuem Schulschwimmpass an Grundschulen

Wegen der Corona-Pandemie hatten Schwimmbäder lange Zeit geschlossen und Schwimmkurse mussten ausfallen. Viele Kinder haben deshalb nicht schwimmen gelernt oder es wieder verlernt. Im neuen Schuljahr soll das mit einem neuen Schulschwimmpass anders werden. Der Pass für Grundschulkinder wird nach Angaben der baden-württembergischen Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) gut angenommen. Rund 90 Prozent der Schulen mit ersten Klassen hätten die Pässe bestellt, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte. Der Pass sei ein wichtiger Baustein, um die Schwimmfähigkeit von Kindern zu stärken, so Schopper. "Schwimmen können macht nicht nur Spaß, es kann im Notfall auch Leben retten." Der neue Schulschwimmpass orientiert sich an den Empfehlungen für den Schwimmunterricht in der Schule, die gemeinsam von der Kultusministerkonferenz, der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft und dem Bundesverband zur Förderung der Schwimmausbildung entwickelt wurden. Dabei gibt es vier Niveaustufen der Schwimmfähigkeit: Wassergewöhnung, Grundfertigkeiten, Basisstufe und sicheres Schwimmen. Im Pass wird die jeweils nächste Stufe mit einem Aufkleber markiert.