per Mail teilen

Vor wenigen Wochen drängte die neue BW-Kultusministerin noch auf eine schnelle Impfung für Kinder ab zwölf Jahren. Jetzt hat sie die geplante Impfung an Schulen vorerst verschoben.

Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) trägt den Bedenken der Experten bei Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche Rechnung und bläst die angedachte Impfkampagne an Schulen zunächst ab. "Es ist in der Verantwortung der Eltern, mit den Jugendlichen zu überlegen, ob diese zum Impfen gehen sollen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Ich würde das niemandem vorschreiben wollen."

Kultusministerin Schopper hat die Impfkampagne an Schulen vorerst verschoben. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weissbrod

Keine Impfempfehlung der Stiko für Kinder

Die Grünen-Politikerin geht davon aus, dass viele Eltern registriert haben, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) den ab zwölf Jahren zugelassenen Biontech-Impfstoff für Kinder und Jugendliche bisher nicht empfehle. "Ich glaube, dass die Eltern vorsichtig sein werden", sagte sie. Vor drei Wochen hatte die neue Ministerin noch zur Eile gedrängt und vorgeschlagen, sogar an den Schulen zu impfen.

Am 27. Mai hatte sich Stiko-Chef Thomas Mertens in "SWR aktuell Baden-Württemberg" so zur Unsicherheit bei Impfungen für Kinder ab zwölf Jahren geäußert:

Allerdings hält es Schopper für möglich, dass sich bis zu den Sommerferien Ende Juli noch etwas tut. "Ich glaube aber, dass es da noch eine Entwicklung geben wird, wenn mehr Impfstoff da ist und der Sommerurlaub ansteht", sagte die Kultusministerin. Zudem gebe es dann womöglich noch mehr Daten für das Impfen bei Kindern.

Impfung soll nicht Voraussetzung sein

Schopper sieht aber keinen Grund, die Öffnung von Schulen nach den Sommerferien mit den Impfungen der Kinder zu verknüpfen. "In der Erwachsenenwelt hat jeder bis Ende des Sommers ein Impfangebot bekommen." Die Voraussetzungen für Unterricht seien dann ganz andere als in den vergangenen Monaten, auch weil die Lehrkräfte größtenteils durchgeimpft seien. "Ich bin optimistisch, aber auch weiter vorsichtig. Hoffentlich kriegen wir keine Mutante, die alles auf den Kopf stellt."

Auch nach den großen Ferien werde Corona noch eine Rolle spielen: "Stand heute gehe ich nicht davon aus, dass wir die Maskenpflicht nach den Sommerferien aufheben werden."