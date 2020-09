Der Abschlussfilm eines Absolventen der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg ist mit einem Nachwuchs-Oscar ausgezeichnet worden. Der Kurzfilm "The Beauty" von Pascal Schelbli siegte in der Kategorie Animation. 1.500 Filme waren insgesamt eingereicht worden, erklärte die Oscar-Akademie in Beverly Hills in Kalifornien. mehr...