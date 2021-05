Auch für Sportler ist es keine einfache Zeit. Gerade für die Topathleten ist es gar nicht so einfach, sich fit zu halten. Und das hier, das ist ein Topathlet aus Baden-Württemberg. Der Welzheimer Kugelstosser Nico Kappel. Vor fünf Jahren hat er bei den Parylympics in Rio de Janeiro Gold gewonnen. Und das würde er in einhundert Tagen in Tokio gerne wiederholen.