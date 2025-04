per Mail teilen

Knapp 10 Meter lang ist der Radweg in Fellbach-Schmiden (Rems-Murr-Kreis). Besonders am Morgen ist in der verkehrsberuhigten Karolinger-Straße auf Rädern und Beinen einiges los. Um die Ecke sind ein Kindergarten und einige Schulen. Bis vor vier Wochen musste ein 1,5 Meter breiter Weg für Rad und Fußgänger reichen. Mit dem neuen Radweg gibt es mehr Platz und die Anwohner sind zufrieden.