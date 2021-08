Das derzeit kühle Wetter in Baden-Württemberg führt dazu, dass Spargel teurer ist als in anderen Jahren. In der ersten Hälfte der Saison, die noch bis zum 24. Juni geht, blieben die Erträge hinter den Vorjahren zurück. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei deutschen Spargelbauer-Verbänden. Rund 12 bis 14 Euro müssten Kunden im Moment für ein Kilo Spargel zweiter Klasse bezahlen, sagt Simon Schumacher, Vorstandssprecher des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE). Das sei der Preis für den Spargel, den man im Supermarkt bekommt. Der gute "Sonntagsspargel" koste ein bis drei Euro mehr je Kilo. Wer mit Bruch oder verfärbten Köpfen leben könne, komme vor allem bei Direktvermarktern aber auch günstiger an das Gemüse, so Schumacher. Die Spargelbauer schätzen die bisherige Saison dennoch meist als durchwachsen bis gut ein. Der Preis habe die geringere Erntemenge teilweise kompensieren können, hieß es.