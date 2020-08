Immer mehr Kroatien-Urlauber bringen das Coronavirus mit. Mehrere Politiker haben sich jetzt dafür ausgesprochen, dass das beliebte Reiseziel zum Risikogebiet erklärt werden soll - darunter auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Jede vierte Corona-Infektion geht auf einen Reiserückkehrer zurück. Das hat das Landesgesundheitsamt am Dienstag mitgeteilt. Etwa 15 Prozent der Infizierten sind Reisende, die zuvor in Kroatien Urlaub gemacht haben. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sowie sein bayrischer Kollege Markus Söder (CSU) fordern nun, dass das südosteuropäische Land zum Risikogebiet erklärt wird.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne, links) sowie sein Amtskollege aus Bayern, Markus Söder (CSU). dpa Bildfunk picture alliance/Stefan Puchner/dpa

Steigende Infektionszahlen in Kroatien

Die Corona-Infektionszahlen steigen in Kroatien stetig an. Immer mehr Urlauber kommen mit einem positiven Testergebnis aus Kroatien zurück. Kretschmann und Söder haben ihre Forderung daher am Dienstag vereinbart, wie ein Sprecher im Stuttgarter Staatsministerium bestätigte. Kretschmann habe kein Verständnis dafür, dass diese Entscheidung in Berlin bislang noch nicht getroffen worden sei.

Stuttgarter OB ebenfalls für Kroatien als Corona-Risikogebiet

Fritz Kuhn (Grüne), Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart, betrachtet die Zahl der Infizierten Urlaubsrückkehrer mit Sorge.

"Gerade mit Hinblick auf das Reiseziel Kroatien muss etwas getan werden. Der Druck ist da." Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne)

Kuhn hatte sich ebenfalls dafür ausgesprochen, Kroatien als Risikogebiet einzustufen. Alternativ halte er es für sinnvoll, einzelne Regionen als Risikogebiet zu benennen. Möglich sei auch eine Testpflicht für Reiserückkehrer, die aus Ländern oder Regionen mit einer hohen Infektionsgefahr zurückkehrten.

Nach Angaben von Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) ist diese Zahl bei der sogenannten 7-Tages-Inzidenz in Kroatien zwar nicht erreicht. Dennoch sollten Kroatien oder die Region Dalmatien mit ihren größeren Städten Split, Zadar und Dubrovnik als Risikogebiet erwogen werden, sagte Lucha. Süddeutschland sei möglicherweise besonders betroffen, da die kroatische Küste geografisch deutlich näher liege als die Nord- und Ostsee.

Robert-Koch-Institut stuft Kroatien bislang nicht als Risikogebiet ein

Das Robert-Koch-Institut stuft Länder oder Regionen als Risikogebiet ein, in denen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Das war in Kroatien bislang nicht der Fall. Sollte das beliebte Urlaubsland als Risikogebiet eingestuft werden, müssten sich Urlauber innerhalb von 72 Stunden nach ihrer Rückkehr verpflichtend auf Covid-19 testen lassen.