Weil der Koalitionsvertrag von Grünen und CDU zum großen Teil unter Haushaltsvorbehalt steht, erwartet SPD- Landeschef Andreas Stoch ständigen Streit zwischen den künftigen Regierungspartnern. "Dieser Koalitionsvertrag löst keinen Konflikt auf, verliert sich in Ankündigungen und deswegen wird der Streit jedes Mal von Neuem losgehen, wenn es an die Umsetzung geht", sagte Stoch der Deutschen Presse-Agentur. Er könne inhaltlich keinen Aufbruch erkennen. Grüne und CDU haben sich wegen des coronabedingten Geldmangels in der Landeskasse darauf verständigt, kostspielige Vorhaben mit einem Fragezeichen zu versehen und erstmal zu verschieben. Enttäuscht zeigte sich der frühere Kultusminister auch von den bisher bekannt gewordenen Ankündigungen zum Thema Bildung. Dass das Land ein Corona-Sonderpaket von 100 Millionen Euro schnüre, von dem nur ein Teil den Schulen zugute komme, sei viel zu wenig. "Der Bund legt mit seinem Nachhilfeprogramm 130 Millionen Euro für Baden-Württemberg auf den Tisch. Das ist fast doppelt so viel wie das Land, das eigentlich für Bildung zuständig ist", so Stoch weiter.