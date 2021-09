Die SPD-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg kritisiert die Wohnbaupolitik der grün-schwarzen Koalition. Sie wirft ihr mit Blick auf ein neues Gesetz Zögerlichkeit vor.

Nach Einschätzung der SPD nutzt die Landesregierung nicht alle bestehenden Möglichkeiten, neuen Wohnraum zu schaffen. Das geht aus einer Anfrage zum Gesetz zur Mobilisierung von Bauland hervor, die dem SWR vorliegt.

SPD: "Landesregierung prüft, hadert und zögert"

Das in Baden-Württemberg neu gegründete Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen führe zu keinerlei Fortschritten in der Wohnungspolitik, kritisiert der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born. Statt die notwendigen Verordnungen zu erlassen, werde "geprüft, gehadert und gezögert". Damit werde den Kommunen die Möglichkeit genommen, die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu regeln, Flächenpotenziale zu aktivieren, Baugebote zu erweitern und Verfahren zu beschleunigen, so Born. "Grüne und CDU behindern damit aktiv die Schaffung von Wohnraum, was angesichts der Wohnungsknappheit in vielen Teilen des Landes komplett verantwortungslos ist", erklärte der SPD-Politiker.

Neues Gesetz soll beim Bauen mehr Spielraum geben

Das neue Baulandmobilisierungsgesetz ist seit dem 23. Juni 2021 in Kraft. Es soll die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erschweren - insbesondere in angespannten Wohnungsmärkten. Ziel ist außerdem, dass freies Bauland schneller aktiviert wird und so mehr bezahlbarer Wohnraum entstehen kann. Gemeinden können brachliegende Flächen leichter für den Bau von Wohnungen nutzbar machen - auch in Außenbereichen.

BW: Streitpunkt Flächenverbrauch

Derzeit prüfe die Landesregierung Baden-Württemberg den Erlass einer Rechtsverordnung, hieß es auf die Anfrage der SPD-Landtagsfraktion zur Umsetzung des Baulandmobilisierungsgesetzes. Zurückhaltend beurteilt die Landesregierung darin, dass Bebauungspläne am Siedlungsrand beschleunigt werden können. Dies stehe im Spannungsverhältnis zum sparsamen Umgang mit Flächen, so die Landesregierung in ihrer Stellungnahme. Innerhalb der grün-schwarzen Koalition ist dieses Thema umstritten.