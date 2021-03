per Mail teilen

Die Kirche sei nicht befugt, homosexuelle Paare zu segnen - das hatte die Kongregration für Glaubenslehre der römisch-katholischen Kirche klargestellt. Dagegen regt sich jetzt Widerstand.

Die Entscheidung des Vatikans, dass homosexuelle Paare nicht gesegnet werden dürfen, hat in der katholischen Kirche in Deutschland für heftige Kritik gesorgt. Über 200 Theologen aus dem deutschen Sprachraum schrieben in ihrer Stellungnahme, die Erklärung der römischen Glaubenskongregation diskriminiere homosexuelle Menschen und ihre Lebensentwürfe.

"Von dieser Position distanzieren wir uns entschieden. Wir gehen demgegenüber davon aus, dass das Leben und Lieben gleichgeschlechtlicher Paare vor Gott nicht weniger wert sind als das Leben und Lieben eines jeden anderen Paares." Stellungnahme zum "Responsum" der Glaubenskongregation

In der evangelischen Kirche normal: Ein Pfarrer leitet in der Leonardskirche in Stuttgart einen Segnungsgottesdienst für ein homosexuelles Paar (Archivbild). dpa Bildfunk Picture Alliance

In vielen Gemeinden würden Priester, Diakone und andere Seelsorger und Seelsorgerinnen homosexuell lebende Menschen anerkennen und Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Paare anbieten. Diese Praktiken seien ausdrücklich zu begrüßen, heißt es in der Stellungnahme. Auch viele bekannte Professorinnen und Professoren der katholischen Theologie aus Baden-Württemberg haben die Stellungnahme unterschrieben:





Katrin Bederna, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Wilfried Eisele, Universität Tübingen

Ottmar Fuchs, Universität Tübingen

Ulrich Hemel, Weltethos-Institut Tübingen

Bernd Jochen Hilberath, Universität Tübingen

Peter Hünermann, Universität Tübingen

Christoph Knoblauch, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Lothar Kuld, Pädagogische Hochschule Weingarten

Matthias Möhring-Hesse, Universität Tübingen

Hilary Mooney, Pädagogische Hochschule Weingarten

Ursula Nothelle-Wildfeuer, Universität Freiburg

Elke Pahud de Mortanges, Universität Freiburg

Johanna Rahner, Universität Tübingen

Karlheinz Ruhstorfer, Universität Freiburg

Mirjam Schambeck sf, Universität Freiburg

Michael Schramm, Universität Hohenheim

Michael Schüßler, Universität Tübingen

Hans Reinhard Seeliger, Universität Tübingen

Bernhard Spielberg, Universität Freiburg

Michael Theobald, Universität Tübingen

Ludwig Wenzler, Universität Freiburg

Die Stellungnahme wurde von einer Arbeitsgruppe an der Universität Münster entworfen und kann weiterhin unterschrieben werden.

Ulrich Pick aus der SWR-Redaktion Religion und Welt hält das Segnungsverbot für homosexuelle Paare für falsch. Sein Kommentar: