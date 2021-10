Psychiatrische Kliniken: Gesetzestext bietet zu viel Spielraum

per Mail teilen

Drei der Ausbrecher aus Weinsberg sind immer noch auf der Flucht. Viele Straftäter streben es an, in eine Suchtbehandlung in psychiatrische Kliniken zu kommen. Damit gehen verkürzte Haftstrafen einher. Die Kliniken kritisieren, dass der bisherige Gesetzestext zu viel Spielraum biete.