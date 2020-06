Eine wichtige Regelung, wie viele Menschen sich in der Öffentlichkeit treffen dürfen, ist fast geräuschlos in Kraft getreten. Das irritiert Opposition und Polizei, die Landesregierung verteidigt sich.

Es war eine recht weitreichende Lockerung, die beinahe unbemerkt geblieben wäre: In Baden-Württemberg dürfen sich nicht mehr nur zwei, sondern bis zu zehn Personen in der Öffentlichkeit treffen. Das steht zwar in der verbindlichen aktuellen Corona-Verordnung und auch auf der Internetseite der Landesregierung unter den wesentlichen Änderungen. In ihrer wöchentlichen Pressekonferenz am Dienstag hingegen schwieg die Landesregierung. Eine separate Mitteilung gab es auch nicht.

Ein Regierungssprecher sagt, man hätte das durchaus kommunizieren können, aber es sei nicht im Kabinett, sondern bereits zuvor beschlossen worden. Ansonsten habe man in der Krise "zu 90 bis 95 Prozent" alles zur rechten Zeit kommuniziert. Dass es hier und da Fehler gebe, sei nicht zu vermeiden. Es sei der Preis, den die Regierung dafür zahle, dass sie in der Pandemie sehr schnell agiere.

Polizei befürchtet: Bürger wissen gar nicht mehr, was sie dürfen

Die Opposition im baden-württembergischen Landtag sieht das anders: SPD-Fraktionschef Andreas Stoch spricht von Verunsicherung. Die Entscheidungen kämen nicht früh genug bei den Betroffenen an, die sie ja umsetzen müssten.

Dazu gehört zum Beispiel auch die Polizei. Der Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft in Baden-Württemberg, Ralf Kusterer, meint darauf angesprochen, die Informationspolitik der Landesregierung sei mit jeder Lockerung schlechter geworden. Bürger wüssten oft gar nicht mehr, was sie dürften und was nicht. Auch die Polizei, die ja kontrollieren soll, wie die Regelungen eingehalten werden, erfahre oft erst spät von Änderungen. "Da noch rechtssicher einzuschreiten, ist wirklich schwierig", sagte Kusterer dem SWR. Im Zweifel würden die Polizisten nicht eingreifen, wenn sie nicht sicher seien. Er forderte die Landesregierung daher zu besserer Öffentlichkeitsarbeit auf.

Muss die Regelungen kontrollieren, erfährt laut Gewerkschaft aber oft erst spät von Änderungen: die Polizei in Baden-Württemberg (Archivbild) SWR

Opposition befürchtet Misstrauen in staatliches Handeln

Die Menschen sollten aber klar wissen, was erlaubt ist und was nicht, ergänzt FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Sonst gebe es Verwirrung und Misstrauen in staatliches Handeln. Kritisch ist auch die AfD, die darüber hinaus der Ansicht ist, dass die Landesregierung dringend geforderte Lockerungen nicht zügig genug angehe.

Kritik an der Landesregierung wegen ihres Corona-Managements gibt es immer wieder. Die Opposition sprach zuletzt von einem "Regelungschaos".

Landesregierung holt Kommunikation nach

Im Fall der zehn Personen oder zwei Haushalte, die jetzt wieder in der Öffentlichkeit zusammenkommen dürfen, reichte die Landesregierung die Information schließlich nach. Am Mittwochvormittag veröffentlichte sie einen entsprechenden Beitrag auf Facebook:

Seit heute gilt in Baden-Württemberg eine neue gelockerte Corona-Verordnung. Im privaten Raum dürfen sich jetzt bis zu...Gepostet von Winfried Kretschmann am Mittwoch, 10. Juni 2020 Winfried Kretschmann, Facebook

Auf eine weitere Instanz, mit der sich Unklarheiten aufklären ließen, hatte das Innenministerium bereits am Dienstag verwiesen: "Über die jeweils aktuellen Verhaltensregeln und Vorgaben informiert auf der Internetseite des Innenministeriums COREY, unserer digitaler Bescheidwisser." Dieser Chatbot beantworte gestellte Fragen. Er sei "das reinste Cleverle in Sachen Corona", teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) mit.