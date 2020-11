Der Steuerrechtsexperte Gregor Kirchhof von der Universität Augsburg hält den Gesetzentwurf zur Reform der Grundsteuer in Baden-Württemberg für verfassungswidrig. Ein entsprechendes Gutachten hat der Bund der Steuerzahler in Auftrag gegeben. Gleich mehrere Bedenken führt Kirchhof in dem Gutachten auf. Kritisch sei das Modell unter anderem aufgrund des reinen Bodenwerts als Grundlage: Es sei ein Unterschied, ob ein Grundstück gar nicht oder mit einer Villa bebaut sei. Zudem sei es problematisch, dass die finanzielle Situation des Eigentümers nicht beachtet werde. Die geplante Grundsteuerreform will der Landtag am kommenden Mittwoch verabschieden.