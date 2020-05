Der Landeselternbeirat hat Baden-Württembergs Kultusministerin Eisenmann Überforderung und Missachtung der Eltern vorgeworfen. Die GEW rät Eltern derweil davon ab, den Ankündigungen zu Schulöffnungen im Juni zu vertrauen.

Der Chef des Landeselternbeirats, Carsten Rees, wirft Landeskultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) "Kommunikationsverweigerung" und eine "Politik des Ignorierens" vor. Die Sorgen und Anliegen von Eltern während der Zeit der Schulschließungen seien nicht berücksichtigt worden - Mails und Briefe nicht beantwortet.

Gespräche mit dem Landeselternbeirat habe es "fast gar nicht" gegeben. Deshalb wende er sich jetzt in einem offenen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), damit der die Kultuspolitik von Ministerin Eisenmann korrigiere. So schreibt es der jetzt scheidende Landeselternbeiratschef Rees, der Ende Juni als Vorsitzender des Gesamtelternbeirats aufhört.

Ministerium weist Anschuldigungen zurück

Das Kultusministerium reagierte entrüstet: Es habe monatliche Gespräche mit dem Landeselternbeirat gegeben, heißt es in einer Stellungnahme. Darüber hinaus habe der Elternbeiratschef aber "keine Signale ausgesendet, dass er Gesprächsbedarf habe".

Außerdem würden viele Eltern dem Kultusministerium schreiben und sich vom Landeselternbeirat distanzieren, heißt es. Der Elternbeiratssprecher hatte zuletzt immer wieder die Krisenpolitik von Kultusministerin Eisenmann kritisiert.

Arbeitsaufträge über Medien erfahren

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) schließt sich der Kritik an der Kommunikation des Kultusministeriums mit den Schulleitungen an. "Auch in dieser Woche wurden wieder neue Regeln über die Medien verkündet. Eine Stunde später werden die Schulleitungen von den ersten Eltern angerufen." Die Schulleitungen hätten bis heute noch keine Informationen aus dem Kultusministerium, so die GEW weiter.

Einige wütende Lehrkräfte und Schulleitungen würden sich bei der Bildungsgewerkschaft melden, da sie Arbeitsaufträge für die nächsten Wochen aus den Medien erfahren hätten und ihre Kompetenz und Einschätzung der Situation ignoriert werde.

"Eine komplette Öffnung in diesem Corona-Schuljahr ist illusorisch." Doro Moritz, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)

GEW hält Öffnungspläne für unrealistisch

Die GEW rät den Eltern in Baden-Württemberg davon ab, den Ankündigungen zu den geplanten Schulöffnungen in diesem Schuljahr zu vertrauen. Hinsichtlich der von Eisemann angekündigten vollständigen Öffnungen der Schulen bis Ende Juni heißt es von der GEW: "Leider wird mit Blick auf den Wahlkampf öffentlichem Druck nachgegeben, statt eine verlässliche Planung für die Kinder, Eltern und Lehrkräfte zu garantieren."

Die Gewerkschaft spricht von 70 Prozent der Lehrkräfte, die bei der Wiederöffnung im Einsatz seien und stellt die Pläne der Ministerin in Frage.