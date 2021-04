Für die einen war es ein Crash mit Ansage. Für die anderen kam die Pleite wie aus heiterem Himmel. In jedem Fall ist das Ende von Wirecard der schlimmste Wirtschaftsskandal in der Geschichte der Bundesrepublik: In Asien verschwundene Milliarden, Luftbuchungen in astronomischer Höhe, die beiden mutmaßlichen Drahtzieher im Knast und auf der Flucht. Felix Holtermann ist Diplom-Volkswirt und Journalist. Seit 2017 schreibt er für das Handelsblatt. Jetzt hat er aktuell ein Buch veröffentlicht mit dem Titel „Geniale Betrüger – Wie Wirecard Politik und Finanzsystem bloßstellt“.

