Bildungsgewerkschaft in BW will mehr Transparenz bei PCR-Testkapazitäten

Wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Virusvariante gibt es in Deutschland Engpässe bei den PCR-Tests. Das bekommen auch die Schulen zu spüren - die Kritik ist groß.

Die Bildungsgewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert von der grün-schwarzen Landesregierung mehr Transparenz bei den PCR-Testkapazitäten. Beschäftigte an Bildungseinrichtungen, die täglich mit mehrheitlich ungeimpften Kindern und Jugendlichen in den Kitas und Klassenzimmern säßen, empfänden es als Hohn, wenn Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) mitteile, es würden jetzt verlässliche Selbsttests zur Verfügung gestellt, so die Landesvorsitzende der GEW, Monika Stein, am Mittwoch in Freiburg. "Gleichzeitig macht er nicht transparent, wie lange zum Beispiel PCR-Testkapazitäten für Bildungseinrichtungen ausreichen würden."

Kritik an Zusammenarbeit mit Gesundheitsämtern

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) monierte zudem, dass künftig immer mehr Gesundheitsämter die Zusammenarbeit mit den Schulen stark einschränken wollten.

"Wir testen fast täglich, kontrollieren Impfpässe und Atteste. Ständig, zum Teil mehrfach täglich, werden Verordnungen verändert. Und nun erklären die ersten Gesundheitsämter, dass sie die Schulen nur noch bedingt beziehungsweise gar nicht mehr unterstützen können", sagte der stellvertretende VBE-Landesvorsitzende Oliver Hintzen.

PCR-Tests an Schulen: Vorbild Bremen

Gut zwei Wochen nach dem Ende der Weihnachtsferien schnellen die Infektions- und Quarantäne-Zahlen in den Kitas und Schulen laut Stein nach oben. Die Beschäftigten seien am Limit. "Warum gelingt es Bremen, weiter PCR-Tests für Schulen anzubieten und dem reichen Baden-Württemberg nicht?", fragte Stein. In Deutschland seien in der zweiten Januarwoche 2.164 PCR-Tests ausgewertet werden, in Österreich im gleichen Zeitraum 89.543. "In Bremen hat die Senatorin für Kinder und Bildung gestern mitgeteilt, ihre Behörde habe sich entsprechende Laborkapazitäten gesichert", betonte Stein.

In Österreich wird anders getestet

Der Vergleich mit anderen Ländern, wie Österreich, hinkt, zeigen ARD-Recherchen. In Österreich werden die Gurgeltests der Teilnehmer zunächst "gepoolt" - das heißt es werden zunächst zehn Proben zusammengeschüttet, wobei eine Rückstellmenge behalten wird. Dann wird ein PCR-Test durchgeführt. Nur wenn dieser positiv ausfällt, werden die jeweiligen Proben auch noch einmal einzeln untersucht, um festzustellen, wer genau positiv ist.