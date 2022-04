BW will Krankenversicherung für Beamtinnen und Beamte ändern

per Mail teilen

In Baden-Württemberg werden Beamtinnen und Beamte bald schon leichter zwischen privater und gesetzlicher Krankenkasse wählen können. Der Beamtenbund kritisiert das als zu teuer.

Die grüne-schwarze Landesregierung will ab kommendem Jahr für ihre Beamtinnen und Beamten eine pauschale Beihilfe einführen. Diese sollen so frei entscheiden können, zu einer gesetzlichen Krankenkasse zu wechseln.

Beamtenbund: BW-Pläne nicht vernünftig und zu teuer

Der Beamtenbund Baden-Württemberg kritisiert die Pläne der Landesregierung, die Regelungen in der Krankenversicherung von Beamten zu verändern. Gegenüber dem SWR heißt es, es sei keine vernünftige Lösung und werde das Land viel Geld kosten.

Aus Sicht des Beamtenbundes werden so einige in die gesetzliche Krankenversicherung abgeschoben: nämlich diejenigen, die in der privaten Versicherung einen sehr hohen Eigenanteil zahlen müssten, zum Beispiel wegen vieler Kinder oder eines Handicaps. Das seien etwa 1,3 Prozent der rund 326.000 Beamtinnen und Beamten im Land.

Neue pauschale Beihilfe soll Beamten helfen

In der gesetzlichen Krankenversicherung müssen Beamtinnen und Beamte aktuell auch den Arbeitgeber-Teil bezahlen, hier soll die neue pauschale Beihilfe greifen. Besonders Beamte mit geringem Einkommen sollen davon profitieren, so der finanzpolitische Sprecher der Grünen im Landtag Markus Rösler.

Der Beamtenbund sieht in diesen Plänen einen Schritt hin zur Einheits- oder Bürgerversicherung, was letztlich den Steuerzahler viel kosten werde. Die FDP im Landtag wirft vor allem der regierenden CDU vor, mit diesem Schritt ein Wahlversprechen zu brechen und den Weg zur Einheitsversicherung zu ebnen.

Lob von SPD und Gewerkschaftsbund

Die oppositionelle SPD lobt dagegen die Initiative. Sie sei ein Schritt in die richtige Richtung. Der Staatsdienst werde so genau dort attraktiver gemacht, wo es am nötigsten sei - bei Beamten mit niedrigem Einkommen. Ähnlich die Haltung des Deutschen Gewerkschaftsbunds, der sich schon lange für die Einführung einer pauschalen Beihilfe einsetzt.