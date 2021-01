Arbeitgeber müssen laut neuem Corona-Beschluss ihren Beschäftigten Homeoffice ermöglichen. Eine Maßnahme, die in Baden-Württemberg schon jetzt auf Widerstand stößt.

Um Kontakte am Arbeitsort, aber auch auf dem Weg zur Arbeit zu reduzieren, müssen Arbeitgeber künftig, wo immer es möglich ist, Arbeit im Homeoffice ermöglichen - das wurde am Dienstagabend nach langen Beratungen zwischen Bund und Ländern beschlossen.

Arbeitgeber sollen folglich ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 verpflichtet werden, "den Beschäftigten im Falle von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung (Homeoffice) auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen".

Unzufriedenheit über neue Homeoffice-Regelung

Eine Maßnahme, die auf heftige Kritik stößt. Der Koalitionspartner der baden-württembergischen Grünen, die CDU, Vertreter aus Wirtschaft und Gewerkschaften sind mit der neuen Regelung nicht einverstanden.

Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) wandte sich bereits am Dienstag gegen eine Homeoffice-Pflicht: "Ich kann nur davor warnen, die ohnehin schon von der Krise massiv gebeutelten Unternehmen jetzt noch mit zusätzlichen Dokumentations- oder Begründungspflichten zu belasten." Am Mittwoch ergänzte Hoffmeister-Kraut dann: "Wenn aktuell aus infektiologischer Sicht ein faktischer Anspruch auf Homeoffice schon für nötig gehalten wird, sollte seine Ausgestaltung möglichst so erfolgen, dass der Aufwand für die Unternehmen leistbar bleibt", so die BW-Wirtschaftsministerin. "Das heißt: möglichst wenig Bürokratie, Unterstützung bei der Finanzierung der Ausstattung, hohes Maß an Selbstverantwortung der Arbeitnehmer bei der Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften."

Verlängerter Lockdown treffe Unternehmen hart

Der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags, Wolfgang Grenke, sagte, die Verlängerung des Lockdowns sei "ein schwerer Schlag für die geschlossenen Unternehmen". Er finde es befremdlich, dass Betriebe in den öffentlichen Diskussionen vielfach als Haupttreiber des Infektionsgeschehens identifiziert werden. Das entspreche nicht den Tatsachen. Er forderte einen Gesamtfahrplan, der den Weg zurück ins wirtschaftliche Leben aufzeige.

FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke nannte die neuen Vorgaben unnötig. Die Unternehmen veranlassten bereits alles Mögliche für einen besseren Infektionsschutz - neue Auflagen erzeugten nur Bürokratie und Kosten.

Eisenmann sieht auch positive Aspekte

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) betrachtete die neue Regelung differenziert: "Bis die Infektionszahlen spürbar gesunken sind, ist es wünschenswert, dass möglichst viele Menschen aus dem Homeoffice arbeiten, um Kontakte zu reduzieren", sagte Eisenmann.

Sehr viele Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer hätten diesen Appell bereits umgesetzt. "Allerdings gibt es auch viele Berufe, in denen Homeoffice und flexiblere Arbeitszeiten schwierig oder schlicht nicht möglich sind - etwa in der Pflege, im Supermarkt oder bei der Notbetreuung in Kitas und Grundschulen", sagte sie.

DGB begrüßt Entscheidung für mehr Homeoffice

Beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) trifft die Entscheidung für verbindliches Homeoffice auf Zustimmung. "Der jetzt beschlossene faktische Anspruch der Beschäftigten auf mobiles Arbeiten ist richtig", sagte Landeschef Martin Kunzmann. "Jetzt kommt es darauf an, dass er in der Praxis auch umgesetzt wird. Die Interpretation, ob mobiles Arbeiten möglich ist, darf nicht alleine dem Arbeitgeber überlassen werden. Hier müssen die Mitbestimmungsgremien ein entscheidendes Wort mitsprechen."

Auch die Grünen stellten sich hinter die Vorgaben. "Die Regelung ist ein sehr leichtes Werkzeug, mit dem wir die Infektionslast entscheidend senken können", sagte Fraktionschef Andreas Schwarz. Die Kritik daran nannte er "unverständlich". "Es ist ganz klar, dass es hier nicht um den Verkäufer von der Supermarktkasse oder die Arbeiterin am Fließband geht. Im Fokus stehen Bürojobs und Tätigkeiten, die sich genauso gut von zu Hause aus erledigen lassen", sagte er.