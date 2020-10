Auch in Baden-Württemberg gilt ein Beherbergungsverbot - doch die Kritik daran wird deutlich lauter. Jetzt haben sich neben der Opposition auch zwei CDU-Minister der Landesregierung zu Wort gemeldet.

Mit den steigenden Corona-Zahlen in Deutschland werden immer mehr Regionen zu Hotspots. In Baden-Württemberg sind es derzeit der Landkreis Esslingen und die Stadt Stuttgart. Dort wurde der kritische Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen schon überschritten, andere Regionen stehen kurz davor. Wer von dort kommt, findet derzeit nur schwer eine Unterkunft. Denn in den meisten Bundesländern, wie auch in Baden-Württemberg, gilt ein Beherbergungsverbot für Menschen aus Hotspots oder Risikogebieten. Übernachten darf in Hotels und Gaststätten nur, wer einen negativen Corona-Test vorlegt. Und der darf nicht älter sein als 48 Stunden. Es gilt das Datum auf der Test-Bescheinigung.

Wirtschaftsministerin: Verbot für Geschäftsreisen aufheben

Von zwei CDU-Ministern in der baden-württembergischen Landesregierung kommt jetzt Kritik am Beherbergungsverbot. So fordert Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) eine Aufhebung des Verbots für Geschäftsreisen. Eine Sprecherin des Ministeriums sagte dem SWR, Geschäftsreisen seien im Frühjahr möglich gewesen und sollten auch jetzt uneingeschränkt möglich sein. Anders als während des Lockdowns dürfen in Baden-Württemberg Geschäftsreisende aus Risikogebieten nur dann in Hotels übernachten, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen.

BW-Tourismusminister: "Lockdown durch die Hintertür"

Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf (CDU) hält das Beherbergungsverbot für "zunehmend ungeeignet". In Baden-Württemberg sei es zu einer Zeit eingeführt worden, als es nur wenige Risikogebiete gab. Nun werde es für die Hotels zu einem "Lockdown durch die Hintertür".

Wolf fordert Ausnahmeregelungen für Geschäftsreisende aus Risikogebieten. Zumindest sie müssten auch ohne aktuellen Corona-Test übernachten können: "Wir müssen zum Beispiel sicherstellen, dass Geschäftskunden und Arbeiter beherbergt werden dürfen. Das durften sie ja sogar zu Zeiten der Hochphase der Krise im März und April", so der Minister im SWR.

Wolfs Ansicht nach muss das Beherbergungsverbot auch aus rechtlichen Gründen auf den Prüfstand. Die Ansteckungsgefahr in Hotels sei gering. Daher stelle sich die Frage, ob die Verordnung vor Gericht Bestand habe.

CDU-Gesundheitspolitikerin Maag: "Mir wäre es lieber, es gäbe es nicht"

Auch die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karin Maag (Wahlkreis Stuttgart II), kritisiert, dass in vielen Bundesländern Reisende aus Risikogebieten in Deutschland keine Übernachtungsmöglichkeit mehr bekommen. Sie sagte am Montag im SWR-Tagesgespräch, so wie das Beherbergungsverbot jetzt gelebt werde, sei es schwierig: "Mir wäre es lieber, es gäbe es nicht." Manche Ministerpräsidenten wollten aber ihre Bevölkerung schützen und das verstehe sie, so Maag. Es gehe ganz banal darum, Feiern zu begrenzen und Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Maag wörtlich: "Wenn das eingehalten würde, bundesweit, dann hätten wir solche Probleme nicht."

FDP fordert Aufhebung des Beherbergungsverbots

Die FDP im Landtag fordert von der Landesregierung die sofortige Aufhebung des Beherbergungsverbots für Gäste aus deutschen Corona-Hotspots. "Pauschale Beherbergungsverbote für innerdeutsche Reisende sind reiner Aktionismus und helfen nicht bei der Eindämmung der Pandemie", teilte Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke am Montag mit. "Sie gefährden im Gegenteil die Akzeptanz von tatsächlich erforderlichen Maßnahmen." Die Beherbergungsverbote müssten unverzüglich aufgehoben werden.

"Die Unsicherheit wird dazu führen, dass immer weniger Menschen innerdeutsche Reisen antreten", sagte der tourismuspolitische Sprecher der Fraktion, Erik Schweickert. "Die Beherbergungsverbote sind ein schleichender Lockdown. Sie sind auch Gift für die schwer angeschlagene Hotel- und Gaststättenbranche."

BW-Sozialminister verteidigt Beherbergungsverbot

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) argumentierte zuletzt für ein Beherbergungsverbot. Es ist für ihn eine Reaktion auf Corona-Hotspots wie in Ischgl zu Beginn der Pandemie. "Die Idee ist natürlich, dass wir keine touristische Bewegung auslösen. Denn, man erinnere sich: Der Beginn der ersten Welle waren Reiserückkehrer, die diesen Virus von Hotspots eingetragen haben", sagte er kürzlich im SWR. Generell diene das Konstrukt Beherbergungsverbot - mit einem Bündel vieler Maßnahmen - dazu, "einen gesamten Lockdown zu vermeiden".

Aus dem BW-Sozialministerium hieß es am Montag aber auch, dass sich die Corona-Rechtsverordnungen aufgrund der aktuellen pandemischen Lage in einem bundesweiten Abstimmungsprozess befänden. Mit gegebenenfalls kurzfristigen Anpassungen sei zu rechnen.

Das umstrittene Beherbergungsverbot wird nach Angaben von Bundesregierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch Thema bei den Beratungen der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sein. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verwies am Montag im SWR auf dieses Treffen. Allerdings betonte er, dass das Beherbergungsverbot in Deutschland derzeit recht einheitlich gelte und Testmöglichkeiten für alle frei zugänglich seien.

RP setzt Beherbergungsverbot vorerst nicht in Kraft

Rheinland-Pfalz entschied sich am Montag, das Beherbergungsverbot nicht umzusetzen. Die Debatte sei "extrem virulent" sei, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Die Rückmeldungen etwa von den Hoteliers seien "verheerend".