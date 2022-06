Kriminalpolizei fährt künftig kostenlos ÖPNV

Künftig kann die Kriminalpolizei den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Baden-Württemberg kostenlos nutzen. Das sorgt laut Innenminister Thomas Strobl (CDU) für mehr Sicherheit in Bus und Bahn, wie sein Ministerium am Donnerstag mitteilte. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Freifahrtregelung sei das offene Tragen des sogenannten K-Etuis mit dem Dienstausweis der Kriminalpolizei. Zudem müssten die Beamtinnen und Beamten ihren Dienstausweis, ihre Dienstwaffe und Handschließen dabeihaben, so das Innenministerium. Bereits seit 1998 gilt für uniformierte Polizeibeamtinnen und -beamte eine Freifahrtregelung. Mit der neuen Vereinbarung wird nun zum 1. Juli 2022 die freie Fahrt im ÖPNV im Land auch auf rund 4.200 Kriminalbeamtinnen und -beamte ausgeweitet.