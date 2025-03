per Mail teilen

Die Zahl der Messerangriffe unter Kindern hat in Baden-Württemberg zugenommen. Das geht aus der Kriminalstatistik 2024 hervor. Diese stellt Innenminister Strobl heute vor.

In Baden-Württemberg haben die Messerangriffe von Kindern und Heranwachsenden deutlich zugenommen. Das geht aus der aktuellen Kriminalstatistik hervor, die am Mittwoch in Stuttgart vorgestellt wird. Demnach waren es bei Kindern bis 13 Jahre im vergangenen Jahr fast 21 Prozent mehr. Bei den Heranwachsenden von 18 bis 20 Jahren gab es einen Zuwachs von rund 20 Prozent. Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung der Kriminalstatistik wurde außerdem bekannt, dass auch die Zahl der Sexualstraftaten im Land angestiegen ist.

Innenministerium: Mehr Messerangriffe und Automatensprengungen

Das Innenministerium sprach im Zusammenhang mit der Messergewalt unter Kindern und Heranwachsenden von einer bedenklichen Entwicklung. Junge Menschen würden die Ausübung von Gewalt zunehmend als probates Mittel erachten und zudem ein als "antiquiert einzustufendes Konzept von Männlichkeit" befürworten, zitiert die Deutsche Presseagentur das Innenministerium.

Auch die Zahl der Geldautomatensprengungen hat im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg zugenommen. Mit insgesamt 43 Fällen sei ein neuer Höchststand erreicht worden. Im Vorjahr waren es 42. Bei 31 dieser Angriffe mit Sprengstoff sind die Geldautomaten laut Statistik des baden-württembergischen Innenministeriums auch explodiert. In mindestens 24 Fällen wurde demnach Geld aus dem Automaten gestohlen. Insgesamt seien so 1,8 Millionen Euro 2024 erbeutet worden. Laut dem Bericht des Ministeriums liegen die Sachschäden bei den Geldautomatensprengungen oft viel höher als die Geldbeträge, die aus den Automaten entwendet wurden.

Im Raum Freiburg besonders viele Sprengungen

Fast die Hälfte dieser Sprengungen sei im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg verübt worden. Das erklärt sich das Innenministerium mit der Grenznähe Südbadens. Viele Täter würden sich nach Geldautomatensprengungen ins Ausland absetzen.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) wird am späten Mittwochvormittag die Kriminalstatistik für Baden-Württemberg vorstellen. Dabei wird es voraussichtlich auch um die gestiegene Zahl bei politisch motivierten Straftaten gehen.