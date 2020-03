Delikte im Bereich politisch motivierter Kriminalität sind 2019 in Baden-Württemberg deutlich angestiegen. Das geht aus der am Montag veröffentlichten polizeilichen Kriminalstatistik hervor.

Auch wenn Baden-Württemberg im bundesweiten Vergleich aller Kriminaltaten einen Spitzenplatz unter den Bundesländern belegt - die Gewalt gegen Polizeibeamte im Land ist weiter gestiegen. Im Jahr 2019 hat die Zahl der Fälle im Vergleich zum Vorjahr um rund fünf Prozent auf 4.993 Taten zugenommen. Mit etwa 1.000 Übergriffen mehr als noch vor fünf Jahren liegt die Zahl damit auf baden-württembergischem Rekordniveau. Das geht aus der neuen Polizeilichen Kriminalstatistik hervor.

Die Zahl der Straftaten in Baden-Württemberg hat im vergangenen Jahr leicht zugenommen. Die Polizei verzeichnet mehr Anzeigen wegen Kinderpornografie und auch mehr politische Straftaten. In vielen Bereichen ist die Kriminalität aber auch zurück gegangen. Katharina Thoms:



Es wurde deutlich seltener eingebrochen vergangenes Jahr. In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Zahl sogar halbiert: Rund sechseinhalbtausend Wohnungseinbrüche und Einbruchsversuche zählt die Polizei. Es zahle sich aus, dass Baden-Württemberg hier mit anderen Bundesländern zusammenarbeite. Und dass die Polizei ab Herbst häufiger kontrolliere, teilte Innenminister Strobl, CDU, mit. Vergangenes Jahr wurde auch weniger gestohlen in Baden-Württemberg.

Deutlich mehr Anzeigen gab es wegen Kinderpornografie. Viele Hinweise kamen aus den USA, weil die Bilder oft über Internetdienste dort verbreitet werden. Auch die politischen Straftaten haben zugenommen: Die Polizei aber auch Politikerinnen und Politiker wurden häufiger bedroht und angegriffen. Politische Straftaten gab es sowohl aus der links- und rechtsextremen Szene. Auch ein Drittel mehr antisemitische Straftaten – ein großer Teil als Sachbeschädigung.

"Amts- und Mandatsträgerinnen und -träger, die sich für unsere Gesellschaft und unsere Demokratie einsetzen, werden zu oft Angriffsziel von Respektlosigkeit, Anfeindungen und aggressivem Verhalten", fasst Innenminister Thomas Strobl (CDU) in einer Pressemitteilung des Innenministeriums zusammen. Insgesamt erfuhren politisch motivierte Gewaltdelikte im Jahr 2019 einen Zuwachs von fast 50 Prozent. Mehr als die Hälfte davon richteten sich laut Bericht gegen Polizeibeamtinnen und -beamte, besonders häufig sei dies bei Demonstrationen der Fall.

Feuerwehrleute und Rettungsdienste häufiger Gewalt ausgesetzt

Auch Feuerwehrleute und der Rettungsdienst waren im vergangenen Jahr häufiger Gewalt ausgesetzt als in den Jahren zuvor. Die Zahl der Fälle stieg um fast 37 Prozent auf 190 Straftaten. "Vor dem Hintergrund, dass sie ihre Arbeit häufig ehrenamtlich leisten, ist diese Entwicklung besonders besorgniserregend", heißt es in dem am Montag veröffentlichten Bericht. Insgesamt wurden demnach 243 Angehörige des Rettungsdienstes und 122 Feuerwehrleute Opfer körperlicher Angriffe - die Zahl liegt höher als die Zahl der Taten, da in einigen Fällen mehrere Menschen bei ein und demselben Zwischenfall angegriffen wurden.

Deutlicher Anstieg bei politisch motivierten Straftaten

Insgesamt stieg die Zahl der politisch motivierten Straftaten im Jahr 2019 um 34 Prozent an. Eine Erklärung dafür könnten unter anderem die Europa- und Kommunalwahlen aus dem Mai 2019 sein - der Polizeibericht bezieht auch Beschädigungen von Wahlplakaten in die Statistik mit ein.

Ebenfalls einen deutlichen Anstieg verzeichneten Straftaten mit antisemitischem Hintergrund. Im Vergleich zum Jahr 2017 verdoppelten sich die Fallzahlen auf 182 Delikte. 170 davon sind dem rechten Lager zuzuordnen.

Zehnjahrestief bei Wohnungseinbrüchen

Als besonders erfreulich hebt Innenminister Strobl den Rückgang bei Diebstählen und Wohnungseinbrüchen hervor. Mit 159.423 Diebstahldelikten sank die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent. Noch deutlicher ist der Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen: 6.418 (Wohnungseinbruchdiebstähle) bedeuten ein Zehnjahrestief - damit haben sich die Delikte im Vergleich zum Jahr 2014 mehr als halbiert. Nahezu die Hälfte der Einbrüche wurden zudem laut Statistik bereits im Versuchsstadium entdeckt.

Deutlich weniger erfreulich liest sich indes die Zahl der Sexualstraftaten. Zwar gingen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung im öffentlichen Raum um 14 Prozent zurück und auch Delikte wie sexuelle Belästigung oder Nötigung nahmen ab, jedoch geht aus dem Bericht insgesamt ein Anstieg an Sexualdelikten hervor. Dies liege vor allem an der Zunahme von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch an Kindern.

Anzeigenbereitschaft bei Kinderpornografie gestiegen

"Sexuellen Missbrauch von Kindern zu verhindern, ist mir ein persönliches Anliegen" Thomas Strobl (CDU), Innenminister

Die Zunahme sei auch durch einen Anstieg der Anzeigenbereitschaft zu erklären, so die Pressemitteilung. Die Bevölkerung scheint für derartige Delikte also sensibilisiert worden zu sein. "Diese widerwärtigen und scheußlichen Taten werden auf keinen Fall so hingenommen", erklärte Strobl. "Sexuellen Missbrauch von Kindern zu verhindern, ist mir ein persönliches Anliegen", so der Minister weiter. Über 4,6 Millionen verdächtiger Dateien seien im Jahr 2019 bewertet worden - das entspricht fast einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr.

Weniger Delikte durch Asylbewerber

Die Zahl der Straftaten durch tatverdächtige Asylberwerber und Flüchtlinge sank im Jahr 2019 indes um rund 16 Prozent auf ein Fünfjahrestief. Hauptsächlich würde diese Bevölkerungsgruppe durch Körperverletzungen, Erschleichen von Leistungen, Ladendiebstähle und Rauschgiftdelikte auffallen. Zudem seien rund ein Drittel aller Tatverdächtigen bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Während rund zwei Drittel der 6.180 Tatverdächtigen deutsche Staatsangehörige sind, beträgt die Zahl der Asylsuchenden mit 713 fünf Prozent.

Strobl: Menschen können sich sicher fühlen

Insgesamt zeigt sich Innenminister Strobl mit der Kriminalitätsstatistik zufrieden: "Die Menschen in Baden-Württemberg leben sicher und sie dürfen sich auch sicher fühlen", so der stellvertretende baden-württembergische Ministerpräsident am Montag. Dies sei vor allem ein Verdienst der Polizistinnen und Polizisten, so Strobl weiter. Die Zahl der Straftaten ist laut Polizeibericht auf 5.184 je 100.000 Einwohner zurückgegangen. Im Jahr 2019 wurden insgesamt 573.813 Straftaten in Baden-Württemberg registriert.

Die gesamte Kriminalstatistik ist hier im Netz einsehbar.