Die Zahlen zur Kriminalität in Baden-Württemberg sind gestiegen. Innenminister Thomas Strobl (CDU) begründet das mit der wirtschaftlichen Entwicklung und den hohen Flüchtlingszahlen. Asylbewerber und Geflüchtete würden überproportional viele Straftaten begehen, so Strobl - das liege aber unter anderem daran, dass viele junge Männer darunter seien und diese in bestimmten Bereichen immer häufiger in der Kriminalitätsstatistik auftauchten. Die Ursachen seien immer komplex und nicht monokausal, so Strobl.