So trifft der Russland-Ukraine-Krieg die Wirtschaft in BW und RLP

Der Russland-Ukraine-Krieg sorgt auch in der Wirtschaft für Sorge und Unsicherheit: Die Friedrichshafener Firma Zeppelin, die Baumaschinen vertreibt, beschäftigt in der Ukraine sechzig Mitarbeitende. Zeppelin-Chef Peter Gerstmann berichtet dem SWR von seiner Sorge um die Firmenangehörigen in der Ukraine. Er sieht wenig Chancen auf Normalität, auch beim Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen spricht man von einem "bitteren Tag".