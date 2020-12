Corona-Regeln in Baden-Württemberg Kretschmann kündigt drastische Maßnahmen für Extrem-Hotspots an

Um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen, werden die Maßnahmen in Baden-Württemberg verschärft. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte an, dass in Regionen mit besonders hohem Infektionsgeschehen drastische Einschränkungen kommen.