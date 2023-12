Ein Jahr geht zu Ende, das geprägt war von Krisen. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine dauert an, nach dem Terrorangriff der Hamas in Israel ist der Nahost-Konflikt wieder ausgebrochen und in Deutschland gibt es nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine Haushaltskrise. Zeit, dass Weihnachten kommt, findet auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).