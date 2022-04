Besuch in der Schweiz: Kretschmann will Zusammenarbeit stärken

per Mail teilen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist auf einer Kurzreise in der Schweiz. Die Technische Hochschule in Zürich stand auf dem Programm sowie wie die Hoffmann-La Roche AG in Basel. Sein Besuch hatte einen ernsten Hintergrund - die wirtschaftlichen Beziehungen zu den Eidgenossen stehen durch das gescheiterte EU-Rahmenabkommen nicht zum Besten.