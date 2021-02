Die Ehefrau von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Brustkrebs. Das hat Kretschmann mitgeteilt.

Bei Gerlinde Kretschmann, der Ehefrau von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), wurde Brustkrebs diagnostiziert. Das hat Kretschmann auf der Homepage des Staatsministeriums mitgeteilt. Seine Frau und er hätten entschieden, die Erkrankung öffentlich zu machen, auch wenn es eigentlich eine rein persönliche Angelegenheit sei. "Es geht ihr den Umständen entsprechend, aber es kommen nun schwere Zeiten auf sie zu. Ich will für sie da sein, so gut es geht", so Kretschmann. Der Grünen-Politiker kündigte an, er werde einige Wahlkampftermine nicht wahrnehmen, um seiner Frau beizustehen.

Mehr dazu in Kürze.