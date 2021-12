Kretschmann erneuert Impfpflicht-Wunsch: "Diese Pest hinter uns lassen"

Ministerpräsident Kretschmann verteidigt im Interview mit dem SWR die Corona-Politik. Er spricht sich für eine Impfpflicht aus, damit "wir diese Pest hinter uns lassen können".

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich am Montag bei der Aufzeichnung für die Sendung SWR1 Leute emotional beim Thema Impfskeptiker gezeigt. Dem Argument, Impfen sei Privatsache und der Staat habe eine Ablehnung zu akzeptieren, widersprach Kretschmann: "Das ist nicht so! Der Ungeimpfte gefährdet auch andere, insofern ist es keine Privatangelegenheit mehr."

Winfried Kretschmann im SWR-Interview

Er habe keinerlei Erklärung dafür, dass sich einige Menschen immer noch einer Corona-Schutzimpfung verweigern. "Das beschwert mich mental unglaublich", so der Ministerpräsident. Es gebe keinen Grund, sich nicht impfen zu lassen, jedenfalls keinen rationalen.

Auch zum Vorwurf, die Politik habe sich nicht ausreichend auf eine mögliche vierte Welle vorbereitet, nahm Kretschmann Stellung. Die Politik habe den Sommer nicht "verschlafen", sei aber leichtsinnig gewesen, als die Infektionszahlen weit unten waren. Nun müsse die Impfpflicht kommen, "damit wir dieses Hin und Her, dieses Schlamassel, diese Pest hinter uns lassen können".

Winfried Kretschmann ist zu Gast bei SWR1 Leute (Ausstrahlung Dienstag, 7.12., zwischen 10 und 12 Uhr)

Kretschmann verteidigt Schließung von Impfzentren

Kretschmann verteidigte die Entscheidung, die Impfzentren nach dem Sommer zu schließen. Er zeigt sich zuversichtlich, dass bis Jahresende in Baden-Württemberg über drei Millionen Menschen ihre Booster-Impfung erhalten würden.

Mehr mobile und stationäre Impfangebote, gerade auch am Wochenende, machten dies möglich, so Kretschmann. Dass sich dennoch viele Menschen teilweise mit langer Wartezeit in der Kälte um eine Impfung bemühen müssen, sei ärgerlich - doch der "Ansturm auf das Boostern" sei unvermeidlich gewesen.

Am Dienstag kommt in Stuttgart der baden-württembergische Landtag zu einer weiteren Sondersitzung zusammen. Es wird erwartet, dass sich Kretschmann und die Landesregierung aufgrund der jüngsten Entwicklungen rund um die Eindämmung des Coronavirus für das Hin und Her der Politik rechtfertigen müssen.

Kopfschütteln über Fackelzug in Sachsen

Ein weiteres Problem in der Pandemie: Kritiker der Maßnahmen und deren immer radikaleres Auftreten. Den Fackelzug zum Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Wochenende verurteilte Kretschmann scharf: So etwas habe "die SA erfunden. Das geht gar nicht", so der 73-Jährige. Impfskeptiker, die nichts gegen den Staat hätten, blieben unsere Nachbarn und Bürger. "Aber die, die wie als Aasgeier die Pandemie benützen, um gegen den Staat vorzugehen, denen gegenüber werden wir uns als wehrhafte Demokratie erweisen."