per Mail teilen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich am Freitag zum Tod der Queen geäußert. Die Welt habe eine große Persönlichkeit verloren, die "uns allen in ihrem Pflichtbewusstsein ein großes Vorbild war." Queen Elizabeth II., die am längsten regierende britische Monarchin, ist im Alter von 96 Jahren gestorben.