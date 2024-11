Kretschmann zum Scheitern der Ampel: "Zäsur für dieses Land"

per Mail teilen

Am Donnerstagvormittag hat sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zum Ende der Ampelkoalition im Bund geäußert. "Das Scheitern der Ampel ist eine Zäsur für dieses Land", sagte er bei einem Statement im Landtag in Stuttgart. Den Zeitpunkt empfinde er als unpassend, nach dem, "was die amerikanische Wahl schon für Unsicherheiten reingebracht hat".