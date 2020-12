In wenigen Monaten werden die politischen Weichenstellungen in Baden-Württemberg gesetzt. Vor der Landtagswahl im März will sich der amtierende Ministerpräsident nicht festlegen, mit wem er im Falle eines Sieges koalieren möchte - mit einer Ausnahme.

Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann hat sich zurückhaltend zu einer Neuauflage der grün-schwarzen Koalition nach der Landtagswahl im März geäußert."Große Koalitionen haben auch Nachteile", sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. Grüne und CDU waren bei der Wahl 2016 stärkste Parteien geworden und hatten danach quasi eine große Koalition gebildet. Kretschmann wollte sich knapp drei Monate vor der Wahl nicht festlegen, mit wem er im Fall eines Sieges regieren will. "All die Optionen, die man hat, die wird man immer ausloten - mit Ausnahme von Koalitionen mit der AfD."

Vor wenigen Wochen wurde Winfried Kretschmann (Grüne) in Reutlingen zum Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl im März gewählt dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Der Grünen-Politiker zeigte sich betont nüchtern: "Eine Koalition ist ein Zweckbündnis auf begrenzte Zeit zur Erreichung bestimmter Ziele, weil unterschiedliche Parteien miteinander koalieren." Er erinnerte daran, was CDU-Landeschef Thomas Strobl jüngst nochmal betont habe: "Wir haben uns nicht gesucht, sondern wir mussten uns finden, weil es anders nicht ging."

Grünen-Chef Habeck betont Unterschiede zur CDU

Auch Grünen-Chef Robert Habeck betonte vor den Wahlen in Baden-Württemberg und im Bund die Unterschiede zwischen seiner Partei und der CDU. Die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg sei "viel schwieriger" gewesen als die Koalition von Grünen und SPD, sagte er. "Das sollten alle, die von jetzt so gern von Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün auf Bundesebene ausgehen, bedenken: Wir sind sehr unterschiedliche Parteien mit teils gegensätzlichen Ansichten, vor allem in ökologischen und sozialen Fragen."

Neuauflage von Grün-Rot laut SWR-Umfrage ohne Mehrheit

Eine Neuauflage des Bündnisses mit der SPD, mit der die Grünen von 2011 bis 2016 regiert hatten, betrachtete Kretschmann mit Skepsis. Mit Blick auf die jüngsten Umfrage-Ergebnisse des BW-Trend stellte er heraus: "Grün-Rot wäre aktuell gar nicht möglich." In der repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des SWR hatten Grüne und SPD zuletzt keine Mehrheit erreicht. Demnach lägen Grüne bei 35 Prozent und die SPD bei 10 - das wären 45 Prozent. Die CDU hätte 30 Prozent, die AfD 11 und die FDP 7.

Kretschmann gegen Koalitionsdebatten in der Pandemie

Zu einer rechnerisch möglichen Ampel-Koalition von Grünen, SPD und FDP wollte sich Kretschmann nicht äußern. "Diese Koalitionsdebatten bringen nichts, vor allem in so einer Krise nicht", sagte der 72-Jährige mit Blick auf die Corona-Pandemie. "Das sind Diskussionen, die führt man nach der Wahl."

Klar sei für ihn: "Taktisches Wählen ist zurzeit kaum sinnvoll und das ist nicht schlimm. Jede Partei soll sagen, was ihr Markenkern ist. Man muss sich manchmal einfach entscheiden: Will ich Grün wählen, will ich Schwarz wählen? Will ich Gelb wählen? Will ich Rot wählen? Eine Partei, die eher ins Braune geht, kommt nicht infrage."