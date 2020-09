Trotz der Corona-Pandemie wollen die meisten deutschen Städte an Weihnachtsmärkten festhalten. Nun hat sich auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) geäußert: Er sieht die Kommunen in der Verantwortung.

Unter Normalbedingungen gehören Weihnachtsmärkte zu Weihnachten, wie das Amen zur Kirche. Doch unter Pandemie-Bedingungen ist alles anders. Weihnachtsmärkte, wie wir sie aus den vergangen Jahren kennen, wird es dieses Jahr vermutlich nicht geben. Sie sollen zwar stattfinden, aber unter Hygieneauflagen.

Kretschmann: Unterschiedliches Infektionsgeschehen berücksichtigen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will die Entscheidung über Weihnachtsmärkte den Kommunen überlassen. Solange die allgemeine Corona-Infektionslage das erlaube, sollten die Kommunen entscheiden, ob und wenn ja unter welchen Bedingungen die Märkte stattfinden. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus dem Staatsministerium. Kretschmann begründete den Schritt damit, dass "es durchaus unterschiedliche Infektionsgeschehen in den einzelnen Regionen gibt, auch die lokalen Bedingungen zur Durchführung von Weihnachtsmärkten sind von Ort zu Ort verschieden". Sollte das Infektionsgeschehen stark steigen, müsste für das gesamte Land entschieden werden.

Zustimmung von Gemeindetags-Präsident

Kretschmann bat das Sozialministerium, den Kommunen Leitplanken zu den Hygieneanforderungen sowie der Organisation von Zu- und Abläufen der Besucher zur Verfügung zu stellen. Der Regierungschef sagte, er würde den Kommunen empfehlen, auf den Ausschank von Alkohol zu verzichten. Ein generelles Alkoholverbot gibt es aber noch nicht.

Gemeindetags-Präsident Roger Kehle lobte die Entscheidung. Es sei gut und richtig, die Frage der Weihnachtsmärkte auf Grundlage der örtlichen Gegebenheiten zu entscheiden, auch ob Glühwein ausgeschenkt werden darf oder nicht. "Was die Kommunen jedoch benötigen, ist ein einheitlicher Rahmen, auf dessen Grundlage der Einzelfall bewertet wird."

Verkauf von Glühwein für Schausteller unabdinglich

Für die Schausteller im Land ist Glühwein ein unverzichtbares Element auf Weihnachtsmärkten. Es gebe keinen Grund, Alkohol auf den Märkten zu verbieten, sagte Mark Roschmann, Vorsitzender des Schaustellerverbands in Baden-Württemberg.

"Ich habe noch nie jemanden mit Glühweintassen auf Bierbänken tanzen sehen." Mark Roschmann, Vorsitzender Schaustellerverband Baden-Württemberg

Drei Viertel der Besucher kämen nur wegen der Tasse Glühwein zum Weihnachtsmarkt, erst danach kauften sie Christbaumkugeln und gebrannte Mandeln.

Unterschiedliche Reaktionen aus der Politik

Das CDU-geführte Wirtschaftsministerium hatte sich gegen ein pauschales Verbot von Weihnachtsmärkten eingesetzt. "Wir sind für eine flexible Regelung für die Weihnachtsmärkte eingesetzt, um in der Verantwortung der jeweiligen Kommune lokal und regional angemessene Lösungen zu ermöglichen", sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). "Darum ist es gut, dass sich der Ministerpräsident hier unserem Ansatz angeschlossen hat." Pauschale Verbote hätten bei den Betroffenen sowie in der Bevölkerung eher zu einer eingeschränkten Akzeptanz der Corona-Schutzmaßnahmen geführt.

Was den Konsum von Alkohol auf den Märkten angeht, hatte es hingegen Uneinigkeit in der grün-schwarzen Koalition gegeben. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) sieht den Alkoholkonsum auf den Märkten kritisch. Dem widersprach Tourismusminister Guido Wolf (CDU), indem er begrüßte, dass ein generelles Glühweinverbot vom Tisch sei. "Die Kommunen sind verantwortungsbewusst und arbeiten schon seit Längerem an guten Plänen und Hygienekonzepten", sagte er.

Einige Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg wurden bereits abgesagt, wie zum Beispiel in Weil am Rhein oder an der Burg Hohenzollern. Jedoch arbeiten aktuell einige Städte neue Konzepte für Weihnachtsmärkte aus. Darunter etwa Karlsruhe oder Freiburg.