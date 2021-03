In Baden-Württemberg soll es ab 15. März für weitere Schulklassen Präsenzunterricht geben. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte in einem SWR-Interview an, dass dies für die Klassen fünf und sechs an weiterführenden Schulen geplant sei. An Grundschulen in Baden-Württemberg solle es ab 15. März wieder Regelbetrieb geben, so Kretschmann. Dort gab es in den vergangenen zwei Wochen bereits Wechselunterricht.