Die Ministerpräsidenten der Länder haben in einer Videokonferenz mit Kanzlerin Merkel (CDU) über eine Neuausrichtung der Corona-Strategie beraten. Dabei ging es auch um das Bußgeld für die Verletzung der Maskenpflicht - in Baden-Württemberg verdoppelt es sich.

Es sei bislang gut gelungen, das Coronavirus zu bekämpfen und daran habe jeder einzelne mitgewirkt, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Er betonte gleichzeitig, dass das Virus keine Sommerpause mache und jede Gelegenheit nutze, sich wieder zu verbreiten.

"Wir stehen an einer Wegscheide: Jetzt entscheidet sich, wie es weitergeht." Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

Ziel sei es, die Infektionszahlen wieder zu senken, um sicherzustellen, dass beispielsweise die Schulen geöffnet bleiben könnten.

Videokonferenz mit Bundeskanzlerin

Erstmals seit Juni haben die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über eine gemeinsame Linie im Kampf gegen die Corona-Pandemie gesprochen. Sie haben sich unter anderem darauf geeinigt, dass bei Verstößen gegen die Maskenpflicht ein Bußgeld von mindestens 50 Euro erhoben wird - überall abgesehen von Sachsen-Anhalt. Damit werde das Bußgeld in Baden-Württemberg von mindestens 25 Euro auf 50 Euro angehoben, so der Ministerpräsident. Für Verstöße gegen die Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr gelte aber weiterhin ein Mindestbußgeld von 100 Euro.

Änderungen bei Corona-Tests

Die kostenlosen Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten werden zum Ende der Sommerferien mit dem 15. September beendet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will dem Vernehmen nach aber an seinem Angebot für kostenlose Tests an Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnen festhalten, hieß es aus Teilnehmerkreisen.

Auch zum Thema Reiserückkehrer aus Risikogebieten gibt es bereits Neuigkeiten: Sie sollen eine Corona-Quarantäne frühestens durch einen Test ab dem fünften Tag nach ihrer Rückkehr beenden können. Diese Regelung soll möglichst ab dem 1. Oktober 2020 gelten. Bundeskanzlerin Merkel bat angesichts gestiegener Corona-Infektionszahlen darum, auf Reisen in Risikogebiete möglichst zu verzichten. Außerdem soll es zusätzlich bei einer Infektion nach solchen Reisen keine Zahlung des Lohnausfalls geben.

Was Karnevalsveranstaltungen und Weihnachtsmärkte angeht, wird es wohl zu keinem Beschluss kommen. Das werde und müsse nicht sofort entschieden werden, sagte Merkel.

Arbeitsgruppe für Sportveranstaltungen

Bund und Länder sind sich zudem einig, dass Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich sind, bis mindestens Ende Dezember 2020 nicht stattfinden sollen. Zum einheitlichen Umgang mit Zuschauern bei bundesweiten Sportveranstaltungen wird eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien eingesetzt, die bis Ende Oktober einen Vorschlag vorlegen soll.

Eltern bekommen fünf zusätzliche Betreuungstage bei krankem Kind

Eine Einigung gab es auch in Bezug auf den Anspruch von Kinderkrankengeld. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass in diesem Jahr gesetzlich Versicherten mit Anspruch auf Kinderkrankengeld fünf zusätzliche Tage je Elternteil zur Betreuung eines kranken Kindes gewährt werden. Alleinerziehende sollen zehn zusätzliche Tage dafür bekommen. Der Beschluss soll dafür sorgen, dass Eltern ihre Kinder im Zweifelsfall nicht krank in die Schule schicken. Das müsse der Bund nun entsprechend gesetzlich regeln.

Private Feiern: keine bundesweite Einigung

Bezüglich der umstrittenen Begrenzung der Teilnehmerzahl bei Feierlichkeiten im Familien- und Freundeskreis haben sich Bund und Länder nicht auf eine bundesweit geltende Obergrenze für Teilnehmerzahlen einigen können. Die Bürger werden gebeten, in jedem Einzelfall kritisch abzuwägen, ob, wie und in welchem Umfang private Feierlichkeiten nötig und vertretbar seien.

Innenminister Strobl für eine bundesweit einheitliche Regelung

Baden-Württembergs FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke hält dagegen wenig von den schärferen Auflagen. "Eine Pandemie muss man regional und lokal bekämpfen", sagte Rülke am Donnerstag in Stuttgart. Es sei nicht sinnvoll, Einschränkungen in Konstanz durchzusetzen, wenn die Zahlen am anderen Ende der Republik in Flensburg eine kritische Marke überschritten. "Man sollte die Reaktion auf ein Infektionsgeschehen abhängig machen vom Infektionsgeschehen vor Ort", betonte er.